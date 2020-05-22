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В день памяти апостола Иоанна Богослова и преподобного Арсения Великого наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений рассказал, о чем нужно помнить в день своих именин.

Фото: Митрополит Арсений / Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ, видеозапись проповеди владыки Арсения в день его тезоименитства опубликована на YouTube-канале Святогорской обители.

«Водимые Промыслом Божьим мы от купели Крещения вручаемся тем или иным угодникам Божьим под покровительство. И часто в их житиях находим для себя многие ответы в наших жизненных ситуациях. Каждый из нас носит имя святого молитвенника, который берет нас на свои поруки, молясь непрестанно о нас у Престола Вседержителя», - сказал владыка Арсений.

По словам иерарха, в день именин нужно понимать, что «это не нам воздается честь, а тому угоднику, в честь которого мы, недостойные, имя носим. Усугубляется чествование этого угодника Божия, акцентируется внимание на его житии, на день его памяти, в сегодняшний день множество людей целуют его икону и просят его святых молитв».

«Мы должны понимать, что если люди относятся к нам с любовью, то это заслуга людей, что они имеют этот дар от Бога – любовь», – подчеркнул архиерей.

Владыка Арсений обратился к братии и прихожанам обители со словами благодарности.

«Если так рассудить, то счастье мое в том, что я окружен людьми добродетельными. И греховная моя душа, осознавая свое недостоинство, повергается перед вашим благочестием и стремлением жить в святости, любви, милосердии, взаимоуважении и взаимопонимании. Я искренно рад и благодарен вам, братья и сестры, за это», - подытожил архиерей.
ForUm

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