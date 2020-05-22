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В Ровенской области в селе Мизоч, 21 мая, похоронили военнослужащего Сергея Лукьянчука.

Фото: РІВНЕ. Голос Церкви

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «РІВНЕ. Голос Церкви», клирики Ровенской епархии УПЦ совершили чин погребения воина. Отпевали умершего священники УПЦ в церкви в честь Рождества Богородицы.

Умер Сергей внезапно в воинской части А 1232, в которой нес службу с 2015 года. Воину было 38 лет.
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