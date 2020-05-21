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На всех приходах Запорожской епархии во время Литургий будут возноситься особые прошения о священниках Украинской Православной Церкви, храмы которых захвачены или находятся под угрозой захвата со стороны активистов ПЦУ.

Фото: «Запорожские вести»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», список с именами настоятелей гонимых общин Украинской Православной Церкви публикуется на портале «Православная жизнь».

«В связи с непрекращающимися гонениями владыка Лука благословил священникам Запорожской епархии добавить на Литургии специальное прошение с поименным списком настоятелей религиозных общин УПЦ, храмы которых захвачены или находятся под угрозой захвата», - сообщили в пресс-службе Запорожской епархии.

 Как сообщалось ранее, портал «Православная жизнь» продолжает спецпроект «О гонимых братьях наших помолимся», в ходе которого публикует список имен духовенства для молитвенного поминовения за богослужениями или при совершении домашнего правила. Сейчас в список входит 128 имён.

 
ForUm

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