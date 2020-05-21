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В Донецкой области в Торецке освятили комплект из пяти колоколов для храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского Украинской Православной Церкви.

Фото: Горловская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Горловской и Славянской епархии, колокола, которые отлили ровенские мастера, приобрели на пожертвования жителей города.

«В это нелёгкое время храм обрёл свой голос - мы освятили колокола. Люди очень радуются, потому что это уникальная возможность быть участниками исторического события. Звон колоколов перед каждым богослужением станет доброй традицией», - отметил настоятель храма протоиерей Георгий Федорчук.

Чин освящения совершил благочинный Иово-Почаевского и Торецкого округов протоиерей Вадим Ильчук.

«Колокола общей массой 141 кг в скором времени огласят округу своими живыми и неповторимыми голосами. Самый маленький из них имеет массу шесть килограммов, а самый большой - шестьдесят восемь», - рассказали в храме.
Община в честь святителя Спиридона Тримифунтского была зарегистрирована в 2002 году. Храм расположен в здании бывшей школы. Сегодня сделан проект для реконструкции храма. Стараниями настоятеля и прихожан разобрана часть здания, внутри убраны простенки и сделан капитальный ремонт, начата роспись храма, установлены купола.

При храме действуют детская и взрослая воскресные школы, работает православная библиотека, летний лагерь.

Как сообщалось ранее, в ночь со 2 на 3 мая в храме святителя Спиридона Тримифунтского произошло ограбление. Были похищены денежные средства из опечатанных кружек для пожертвований, а также крупная сумма, которую прихожане собирали на срочное лечение пятимесячному ребёнку.

 
ForUm

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