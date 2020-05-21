В Черновицкой области в селе Товтры верующие УПЦ рассказали о жизни своего прихода, спустя год после захвата Свято-Успенского храма сторонниками ПЦУ.

Фото: Скрин / Ютуб

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказывается в видеосюжете, опубликованном на YouTube-канале Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«После рейдерского захвата Господь утешил верующих и послал им временное помещение для совершения богослужений; иконостас, аналои и иконы во временное пользование. Прихожане совместными усилиями и с Божьей помощью приобрели престол, жертвенник, богослужебные сосуды, облачения, крест с голгофой, установили купол и др. Господь утешил сердца верующих и перед Пасхой они услышали колокольный звон на территории временного храма. Кроме благоустройства временного храма, религиозная община выросла количественно и качественно. Ведь испытание, выпавшее на судьбу верующих, еще больше сплотило и сдружило приход и усилило соборную молитву к Богу о помощи в решении проблемы, созданной государственным регистратором, прихожанином ПЦУ, Николаем Гергелюком, который до сих пор продолжает занимать свою должность и чинить препятствия УПЦ в нашей епархии», – отметили в Черновицко-Буковинской епархии.

Прихожане благодарны, что сейчас у них есть временный храм, в котором есть все для совершения богослужений, и им не приходится молиться на улице. Они надеются, что суд вынесет справедливое решение в отношении захваченного храма, и они смогут в него вернуться.

Как сообщалось ранее, 18 мая 2019 года сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Товтрах. Несмотря на то, что с момента захвата прошел уже целый год, полиция так и не начала расследование, а суд не вынес постановления по делу об отмене незаконной регистрации.