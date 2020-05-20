также в разделеРелигия
Львовский митрополит УПЦ рассказал, что сделала Церковь во избежание массового заражения верующих 3
Кабмин с 22 мая разрешил совершение богослужений с участием прихожан 3
В Церкви призвали переболевших коронавирусом сдавать кровь 8
Митрополит Павел объяснил, о какой воде говорил самарянке Христос 10
Львовская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь погорельцам Житомирщины 7
В Киевских духовных школах рассказали об эпидемиологической ситуации 13
В Чечне православные молились о жертвах нападения на храм 12
Синод Церкви Молдовы напомнил властям страны, что вакцинация должна проводиться добровольно 10
В Церкви рассказали, как научиться отделять грех от самого человека 13
В Церкви рассказали, что прямые трансляции богослужений смотрит больше людей, чем вместилось бы в храм 27
Митрополит Иларион объяснил, как научиться понимать волю Божию 18
В Задубровке община УПЦ просит президента о защите 15
Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить о событиях 1937-1938 годов 13
В столице Сербии установят 23-метровый памятник святому покровителю страны 11
На Святой Земле православные молились о здравии медработников, которые лечат больных коронавирусом 7
В США православные священнослужители провели воздушные и автомобильные крестные ходы с молитвой об избавлении от пандемии 11
На Буковине появится новый храм УПЦ 26
Митрополит Антоний объяснил, почему бояться стоит не только вирусов 62

Объединение инвалидов, которое действует в селе Горбачовка на Киевщине, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции к Дню защиты детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Бориспольской епархии, объединение инвалидов с помощью верующих УПЦ и всех неравнодушных людей готовят индивидуальные подарки, чтобы хотя бы немного поддержать и порадовать детей, которым нужна постоянная помощь и внимание.

«Под опекой благотворительной организации находятся 116 детей, имеющих статус инвалидов детства. Кроме того, есть еще 42 ребенка, у которых родители - люди с инвалидностью, по возможности организация тоже им помогает», - рассказала руководитель объединения Наталья Хоменко.

Объединение инвалидов примет любую помощь: сладости, памперсы, средства, моющие и гигиенические средства, постельное белье, салфетки, продукты и тому подобное.

Адрес организации село Горбачовка (отделение связи Вознесенское), ул. Полевая, 16 Згуровского района Киевской области, почтовый индекс: 07652. Руководитель - Наталья Хоменко.

Реквизиты для помощи: карта ПриватБанка 4149 4996 4252 9216 (получатель: Хоменко Наталья Георгиевна). Телефон: 099 233-11-22.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги