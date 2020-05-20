Кабинет Министров Украины принял решение об ослаблении карантина с 22 мая для церковных организаций.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт правительства, решение о переходе ко второму этапу адаптивного карантина было принято сегодня во время заседания Кабинета Министров.

«С 22 мая в регионах, в которых ослабляется карантин, позволяется совершение религиозных служб при условии расположения одного человека на 10 м.кв.», - отметили на сайте правительства.

Как сообщалось ранее, Совет Церквей призвал Верховную Раду доработать проект Закона «О медиа»