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У большинства студентов и преподавателей, которые проживают в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви, клинически подтверждено выздоровление от коронавируса.

Фото: КДАиС

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу КДАиС в Фейсбук.

«12 и 15 мая в Киевской духовной академии и семинарии были проведены повторные ПЦР-тестирование на COVID-19. Забор был взят у 45-ти человек. По результатам повторного тестирования у 37 человек лабораторно и клинически подтверждено выздоровление от коронавируса», - отметили в Киевских духовных школах.

По состоянию на сегодня в КДАиС подтвердили выздоровление у 48 человек.

«По состоянию на 20 мая текущего года из 68-ми человек, которые находятся в Киевских духовных школах с начала карантина, подтверждено выздоровление у 48 человек (10 преподавателей и 38 студентов). 20 человек в ближайшее время ожидают повторные ПЦР-тестирования», - сообщили в Киевской духовной академии и семинарии.

Кроме того, в КДАиС поблагодарили всех, кто оказывал материальную и молитвенную помощь Киевским духовным школам.

«Выражаем сердечную благодарность всем, кто в это непростое время помогает Киевским духовным школам и возносит молитвы за наших преподавателей, студентов и сотрудников. Пусть Воскресший Господь подаст всем нам Свою всесильную помощь и укрепит наши душевные и телесные силы», - отметили в обращении.
ForUm

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