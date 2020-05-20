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В Черновицкой области в селе Задубровка прихожане Свято-Михайловского храма УПЦ обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите.

Фото: Молодий буковинець

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, члены религиозной общины УПЦ из Задубровки решили обратиться к Зеленскому накануне его пресс-конференции по итогам первого года его президентства. К обращению они прикрепили видеозапись другого своего обращения к главе государства – обращения годичной давности, на которое Президент так и не отреагировал.

«Этому видеообращению тоже почти уже год, но, к сожалению, до сих пор на него не отреагировали. Ни на второе обращение, ни на третье. Результатом этой глухоты является недавнее побоище 4 мая, в день смерти отца Леонида Деликатного. Верующим у храма штурмовая бригада ПЦУ разбила головы арматурой, нанесли ножевое ранение, пролилась кровь христианская», – отметили члены религиозной общины УПЦ в Задубровке.

Прихожане Свято-Михайловского храма попросили президента объяснить, почему украинцев преследуют за их вероисповедание и почему несправедливость стала законом.

«Мы снова обращаемся к президенту: "Мы голосовали за мир". Ничего за этот год не изменилось. За исключением того, что в могилу ушел, подорвав свое здоровье и нервы настоятель прихода. 460 дней он круглосуточно защищал свой храм», – подчеркнули верующие.

«Может быть нас наконец услышат. Мы голосовали за мир», – сказано в обращении.

Как сообщалось, в ночь на 4 мая сторонники ПЦУ попытались захватить храм в Задубровке. Это произошло в день смерти его настоятеля.
ForUm

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