Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дусика начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №188/2020 обнародован на официальном сайте главы государства.
Другим своим указом №187/2020 президент уволил Александра Устименко с должности начальника Центра спецопераций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.
Устименко был назначен главой Центра по борьбе с терроризмом СБУ в марте 2015 года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время