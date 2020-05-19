также в разделеОбщество
19 мая. Картина дня 16
СМИ: В США начали новое расследование против Коломойского 21
В Сумах люстрированного прокурора восстановили в должности 11
Дожди и заморозки: в Украине продолжаются погодные контрасты 39
Минздрав: Домашние мухи и комары не переносят коронавирус 13
Разведка: РФ перебросила боевикам три вагона боеприпасов и танки 65
СБУ выдала Грузии члена «ИГИЛ» 11
Суд в Крыму решил доставить Бекирова на заседание принудительно 20
СБУ разоблачила схему поборов на Галицкой таможне 17
Раде предлагают ввести ответственность за махинации с суррогатным материнством 19
Минздрав: В 2020 году бюджет психбольниц могут урезать на 80% 44
Карантин в Украине могут продлить до 22 июня 919
Действующему адвокату сообщили подозрение по делу Майдана 25
«Слуга народа» пришла в Раду в маске-«авоське» 129
Главарю «ДНР», отправившему «на подвал» прокурора, сообщили о подозрении 64
Организатору убийства Окуевой сообщили о подозрении 20
В Ивано-Франковске задержали хакера с мировой «славой» 27
Идентифицированы снайперы РФ, убившие украинского военного на Луганщине 40

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дусика начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №188/2020 обнародован на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом №187/2020 президент уволил Александра Устименко с должности начальника Центра спецопераций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Устименко был назначен главой Центра по борьбе с терроризмом СБУ в марте 2015 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги