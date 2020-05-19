Завтра, 20 мая, Национальный банк выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.
Она изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133×66 ×1,35 мм, тираж - 300 штук. Банкнота оснащена голограммой.
На первом этапе ее реализация произойдет через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ». О проведении аукционов будет сообщено дополнительно.
Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции НБУ.
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