Завтра, 20 мая, Национальный банк выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Она изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133×66 ×1,35 мм, тираж - 300 штук. Банкнота оснащена голограммой.

На первом этапе ее реализация произойдет через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ». О проведении аукционов будет сообщено дополнительно.

Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции НБУ.