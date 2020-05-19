На Буковине в селе Лукавцы Вижницкого района совершили чин на основание новой церкви в честь преподобной Параскевы Сербской.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, чин на основание церкви совершил архимандрит Никита (Сторожук), секретарь Черновицко-Буковинской епархии.

«В фундамент нового храма была вложена бутылка с двумя закладными грамотами: 2020 года - на строительство и восстановление храма, и 1898 года - на строительство храма, которая была обнаружена при расчистке руин сгоревшей церкви.

В завершение чинопоследования архимандрит Никита окропил основание храма освященной водой», - сообщили в пресс-службе епархии.

Как сообщалось ранее, храм преподобной Параскевы Сербской в селе Лукавцы области сгорел ночью 15 апреля. Причиной возгорания деревянного богослужебного здания 1898 года постройки назван поджог.