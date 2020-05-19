также в разделеРелигия
Митрополит Антоний объяснил, почему бояться стоит не только вирусов 11
Митрополит Антоний рассказал, как определить, является ли человек христианином 7
На Херсонщине священнослужители УПЦ передали материальную помощь многодетным семьям 10
Совет Церквей призвал Верховную Раду доработать проект Закона «О медиа» 7
Кабмин рассмотрит вопрос ослабления карантина для проведения богослужений 9
В Сумах умер охранник храма УПЦ, избитый военнослужащим - антицерковным активистом 13
Епископ УПЦ рассказал, почему важно помнить подвиг жертв «красного террора» 12
Христиане Украины собрали 25 тыс подписей против законопроекта, который вводит уголовную ответственность за критику ЛГБТ 24
В Церкви рассказали, почему важно совершенствоваться и в науке, и в духовной жизни 49
В епархиях УПЦ молились о жертвах политических репрессий 12
Митрополит Антоний объяснил, чему хочет научить людей Бог, попуская беды 25
Запорожский митрополит объяснил, как пропаганда ненависти влияет на развитие Украины 31
На Херсонщине УПЦ наградила медиков и доставила продуктовые наборы нуждающимся 47
В Греции после карантина открылись все православные храмы 18
Епископ УПЦ объяснил, как пандемия стала инструментом для решения политических вопросов 14
В УПЦ почтили память жертв политических репрессий 56
Митрополит Онуфрий призвал не «улучшать» Церковь, а начать с себя 33
Запорожский митрополит УПЦ назвал суррогатное материнство «аморальным и антихристианским» 27

Церковно-археологический музей Киевских духовных школ подготовил онлайн-выставку антиминсов 1839-1921 годов.

Фото: kdais.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, экспозиция открыта к Международному дню музеев.

На выставке представлены восемь антиминсов. В частности антиминсы, освященные святителем Иннокентием (Борисовым), священномучеником Сильвестром (Ольшевским).

Посмотреть онлайн-выставку можно здесь.

Антиминс (с греч. «вместо престола») – четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитой частицей мощей, на котором совершается Таинство Святой Евхаристии. Антиминс освящается и подписывается архиереем, а затем выдается священнику для богослужения в установленном приходе. Это является символом апостольской преемственности и подтверждением того, что священнослужитель принадлежит к каноничной церковной иерархии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги