Тема установки нитей сейчас очень актуальна, ведь подтяжка нитями - процедура, которая дает хороший эффект за короткий срок, с минимальной реабилитацией и относительно за небольшую стоимость.

Суть нитевого лифтинга состоит в введении под кожу пациента специальных медицинских нитей, которые обрастают со временем новыми волокнами коллагена и эластина.Нити рассасываются, а подтянутый каркас лица остается. Если применяются нерассасывающиеся нити, состоящие из биологически совместимых материалов, то они остаются в тканях, являясь плотным каркасом, подтягивающим кожу.

У кого ставить нити: Косметолог или Пластический хирург?

Конечно, в данном вопросе ответ очевиден - у хорошего специалиста!

Но в чем же отличие в установке нитей пластическим хирургом, ведь в большей мере нити ставят косметологи?

Этот вопрос мы задали Валентину Зыкову - пластическому хирургу из Киева, который уже 10 лет успешно ставит нити своим пациентам. Сайт доктора https://doctor-zykov.com.ua/

Валентин Зыков: “По возможностям установки нитей все-таки есть разница, я как, пластический хирург, имею такие преимущества:

я могу использовать как общую так и местную анестезию;

у меня больше возможностей что касается обеспечения стерильности (процедура проводится в операционной);

помощь операционной медсестры тоже большой бонус, благодаря ей процедура проходит легче и быстрее;

благодаря частым операциям по пластике лица, я вижу ткани изнутри и мне легче ориентироваться в анатомии, для того чтобы сделать данную процедуру более безопасно и хорошо;

одномоментно с установкой нитей можно выполнить пластическую операцию (хирургическую подтяжку лица, блефаропластику, хейлопластику и т.д)".

Подтяжка лица нитями - до и после. Работа Валентина Зыкова

В каком возрасте рекомендовано ставить нити?

Валентин Зыков: “На мой взгляд, для этой процедуры возраст все больше сдвигается в молодую сторону. Важно рассматривать нити и как фиксирующий, так и консервирующий компонент. Я считаю, что нити уже есть смысл ставить с первых моментов проявления птоза (где-то в районе 35-40 лет). Если видите, что у вас есть наследственные моменты по своим близким, то в 35 лет начинайте об этом задумываться. Не ждите чуда, что нити сразу вам что то сильно поменяют. Основная идея - фиксация того, что у вас уже есть! Когда вам будет 45 или 50 лет, вы будете выглядеть намного лучше, чем ваши сверстники.”

Сколько нитей нужно поставить для хорошего эффекта?

Валентин Зыков: ”Чтобы получить хороший эффект - нужно поставить какое-то минимальное количество нитей. Например, я на одну сторону лица меньше 10-ти нитей не ставлю. Основная идея нитей - фиксация того, что уже есть с небольшими изменениями. Если ставить меньше нитей эффект будет не такой выраженный. Тут нет цели поставить больше нитей и больше заработать, есть цель, получить результат, которым клиент будет доволен. Еще важен физический момент: чем больше у нас точек фиксации, а их больше с количеством нитей, тем меньше нагрузку получают на ткани каждая точка фиксации, тем легче получить хороший эффект. Здесь нужно брать количеством”.

Нити или Радиесс: что дает лучший эффект?

Валентин Зыков: ”Материалы похожи у этих двух процедур, можно сказать, что и эффект похож. Но весь нюанс в анатомическом расположении. Когда вводится радиесс, даже линейно, он вводит такими “озерцами”. Мы не можем гарантировать идеально четкий вектор с правильным направлением без растекания и затеков. Когда ставится нитка - мы точно знаем где она находится и ее направление. Поэтому нити - более прогнозируемый материал, чем радиесс.”

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