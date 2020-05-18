Сталинский террор - безбожный и античеловеческий, всякая попытка реабилитировать его из-за каких-то выдающихся государственных достижений - антихристианская по своей сути.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом рассказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр в своей проповеди, посвященной памяти жертв политических репрессий.

«Замученных именно не по политическим причинам в те страшные годы было очень и очень много. Те, кто не имел никакого отношения к политике, не жил и не интересовался. И в этом весь ужас «красного колеса», отобравшего у человека возможность жить своей жизнью, своими убеждениями, жить тихо. Тоталитарный режим сметал не только политических врагов, но и тех, кто, не поместился в «прокрустово ложе» коммунистической идеологии по национальной, религиозной, классовой принадлежности», - отметил епископ Сильвестр.

Он напомнил о «жестокой фантазии» работников НКВД, которые фабриковали обвинения для миллионов уничтоженных впоследствии людей.

«В этот день не могу не вспомнить недавно прославленных в лике святых архиепископа Василия (Богдашевского) и протоиерея Александра Глаголева. Когда Киевская академия изучала их личные дела, готовя материалы к канонизации, то меня не оставляла мысль, какая же фантазия была у работников небезызвестных органов. И страшно, что это «творчество» стало причиной смерти многих ни в чем неповинных людей. Не только священнослужителей, не только православных», - подчеркнул владыка.

Он объяснил, насколько важно понимать целостность истории и помнить о жертвах «красного террора».

«Страшно, когда вместо полноценной памяти, рождается фрагментарная память. Она может творить самые ужасные узоры, в своих фантасмагориях руководясь тем же злым гением, что и следователи-фантасты из НКВД. История может повториться. И ни как трагедия, и уж тем более ни как фарс. История может повториться как отречение от памяти убиенных, как отречение от Бога, как новое идолопоклонство И в таком случае террор может стать не просто воспоминанием. Сохрани нас от этого Господь. Нельзя так быстро и так легко забыть трагичные уроки истории», - заключил епископ Сильвестр.