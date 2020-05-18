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Господь попускает страдания для изменения наших сердец, врачует скорби, благословляет нас, наполняет Своей любовью.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в комментарии для портала «Православная жизнь» рассказал управляющий делами Украинской Православной церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Весь мир в Божьих руках. Жизнь каждого из нас принадлежит Господу, и Он решает, какой ей быть, предлагая человеку единственно правильный путь. Если же мы отказываемся от благословенного Богом предложения, не слушаемся, противоречим, то происходит необходимая корректировка - в нашу жизнь приходят скорби. Господь может сохранить человека от любого несчастия, но для нашего же спасения Бог попускает испытания», -рассказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что Господь хочет, чтобы мы презирали беды, которые нас посещают.

«Спаситель желает научить нас презирать беды, игнорировать их, потому что в этом и состоит избавление от бед. Когда мы научимся не обращать внимания на бури и несчастья, все беды в жизни закончатся, они просто перестанут нас волновать и брать над нами верх. Над всем будет стоять Живой Бог. Превыше всего будет добровольное послушание Его воле», - подчеркнул владыка.

По его словам, человека, который доверился Богу, не могут смутить невзгоды, поскольку он уже счастлив.

«Человека, живущего Богом, ничего не может смутить, сильно расстроить. Все его чаяния и надежды - в Боге, смысл жизни - в Нем, упование на Его силу и помощь, все мысли наполнены Божественными словами и отражают Небо. Бога у нас никто не может отнять. Мы можем только сами от Него отказаться», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, почему верующий человек видит окружающий мир через призму Божественной любви.

«Жизнь с Богом прекрасна и удивительна. Все напасти не властны над любящим Бога. Любящим Бога все содействует ко благу. Спасение наше в Божьих руках. Пришло время осознать это и впустить Бога в свою жизнь. Не следует зацикливаться на проблемах и бедах, они не должны захватить нас, у нас Один Господин - Господь наш Иисус Христос», - заключил архиерей.
ForUm

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