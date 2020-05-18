В 76-ю годовщину депортации крымскотатарского народа Европейская комиссия требует обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей во временно оккупированный Крым.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в понедельник в ходе онлайн-брифинга заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Это на самом деле очень печальная годовщина. И депортация крымских татар, которая произошла 76 лет назад, очень трагическое событие в истории. К сожалению, крымские татары до сих сталкиваются с запугиванием и преследованием. С момента незаконной аннексии Крыма Россией права крымских татар серьезно нарушаются путем закрытия изданий, запрета деятельности Меджлиса и преследования его лидеров и членов общины», - заявил Петер Стано.

По его словам, по оценке комиссии ситуация с правами человека в Крыму существенно ухудшилась с момента незаконной аннексии Крыма Россией.

«Поэтому с нашей точки зрения жизненно важно, чтобы региональные и международные мониторинговые механизмы, а также неправительственные организации по правам человека получили беспрепятственный доступ к Севастополя и Крыма в полном соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, принятой в декабре прошлого года», - отметил состояния.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.