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В Херсоне митрополит Херсонский и Таврический Иоанн провел встречу с представителями учреждений здравоохранения.

Фото: Херсонская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Херсонской епархии, на встрече обговорили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

«Владыка Иоанн выразил благодарность врачам за их жертвенный подвиг в это нелегкое время. За усердные труды на благо Церкви Христовой и народа медицинские работники были удостоены наград Херсонской епархии», -сообщили в пресс-службе епархии.

Глава епархиального отдела по социальному служению иеромонах Афанасий (Бурдюх) и глава епархиального юридического отдела Игорь Мокин посетили многодетных и малоимущих прихожан херсонских храмов.

Фото: Херсонская епархия

Нуждающимся передали продуктовые наборы и материальную помощь от Свято-Духовского кафедрального собора и от совета адвокатов Херсонской области.

 
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