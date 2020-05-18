Пандемия коронавируса из чисто медицинской категории достаточно быстро смещается в сторону политической с помощью давления на Церковь и верующих.

Фото: Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Сейчас все больше пропагандируется мнение, что чуть ли не самым большим источником инфекции является именно Церковь. Цель такой пропаганды понятна - сделать так, чтобы как можно меньше людей доверяли Церкви и посещали храмы. Ведь людьми, которые не имеют собственных религиозных убеждений или духовных принципов, гораздо легче манипулировать», - отметил владыка Виктор.

По его словам, «повышенное внимание украинских СМИ количеству заболеваний среди духовенства и верующих Украинской Православной Церкви» связано именно с такой манипуляцией.

«Чем можно объяснить повышенное внимание украинских СМИ количеству заболеваний среди духовенства и верующих Украинской Православной Церкви в то время, как вирус не обошел и представителей других конфессий Украины? Почему те, кто обвиняют священнослужителей и верующих УПЦ в нарушении карантина, сами тот же карантин не соблюдают?», - подчеркнул епископ Виктор.

Он сравнил попытки некоторых СМИ дискредитировать УПЦ с ситуацией с задержанием епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия в Черногории за «несоблюдение карантина».

«Арест епископа стал настоящим потрясением для каждого верующего человека в Черногории и не только потому, что православный архиерей попал за решетку, но и потому, что, по словам местных представителей духовенства и мирян, все это «дело» имеет целью не столько борьбу за сохранение здоровья людей в условиях эпидемии, сколько борьбу против Церкви, о чем открыто заявили и сам задержанный архиерей, и митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий», - отметил владыка Виктор.

Он заявил, что в Черногории, как и в Украине, «коронавирус - формальная причина, с помощью которой некоторые недобросовестные люди пытаются бороться против Церкви».

Владыка подчеркнул, что подобная борьба не способна уничтожить Церковь – Тело Христово, но может навредить тем, кто еще не тверд в вере и сомневается, тем, чья вера требует какого-то чудесного подкрепления или свидетельства.

«В этом случае нужно понять, что духовная смерть разрушает и физическое состояние человека, лишает его радости и ощущения счастья, которое является производным от четкого понимания смысла жизни. Именно поэтому, несмотря на все проблемы, которые сегодня бурлят в нашем обществе, стоит вспомнить, что Воскресение Христово и является тем чудом, большего от которого в истории человечества нет и быть не может. Не надо забывать, что Христос воскрес не для того, чтобы подтвердить Свою Божественность, а для того, чтобы даровать и нам возможность воскресения, путь к которому лежит через покаяние. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на распри, а Бог слишком близко, чтобы попирать Его Церковь», - заключил епископ Барышевский Виктор.