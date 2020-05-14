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Служба безопасности Украины вызвала активиста Сергея Стерненко для вручения подозрения, сообщил он в Facebook.

«В понедельник, 18 мая в 9:00 я должен явиться в главное следственное управление СБУ по адресу Киев, пер. Аскольдов, 3А», - написал Стерненко.

Его вызывают по делу №1215 «для участия в следственных и процессуальных действиях», в каких именно – в СБУ не указали.

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Сергей Стерненко – украинский активист, бывший глава одесского «Правого сектора». Известный благодаря организации и участию в протестных акциях, в частности бойкотах выступлений украинских артистов, которые ездят с выступлениями в России, и российских артистов, которые поддерживают вооруженную агрессию на востоке и оккупацию Крыма. Он выступал и против застройки части территории Городского сада Одессы - Летнего театра. Тогда ему предъявили подозрение в организации массовых беспорядков. В апреле 2018 начал работать над созданием в Одессе общественной организации «Неравнодушные». Сейчас живет в Киеве.

25 мая 2018 года в Одессе двое мужчин напали на Стерненко, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.
ForUm

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