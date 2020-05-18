Вчера, 17 мая, в Черниговской области во время тушения пожара в одном из жилых домов спасатели обнаружили четырех погибших, сообщает пресс-служба ГсоЧС.

В ГосЧС поступила информация, что в с. Моложавая Гродненского района в частном жилом доме возник пожар. В 21:55 подразделением ГосЧС пожар был ликвидирован.

На месте пожара обнаружены 4 погибших без признаков насильственной смерти (вероятная причина смерти - отравление угарным газом).

К тушению привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.