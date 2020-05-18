также в разделеНовости компаний 3
2-я Бундеслига. Превью к 26 туру 13
Купить люстру в Киеве: типы, доступные на рынке столицы 35
Юридическая компания: услуги для физических и юридических лиц 12
ТОП-50 политических экспертов Украины: опрос на рейтинговой платформе «Комментариев» в разгаре 29
Преимущества и виды строительных люлек 13
Элементы безопасности автоматических гаражных ворот 50
Что нужно знать о мультиязычной разработке видеоигр 10
Где быстро взять деньги в долг? 61
Как быстро отремонтировать стиральную машину Zanussi 23
Выход из карантина: насколько радужные прогнозы в сфере бизнеса 25
Горилла – честный беттинг на выгодных условиях 26
История Hugo Boss: от военной формы до изысканной парфюмерии 40
Ставки и прогнозы относительно COVID-19 126
Современные клиники: как в Украине лечат рак 21
Как сделать маникюр гель-лаком в домашних условиях: пошаговая инструкция 29
На что стоит обращать внимание, выбирая современный ноутбук 22
Как выбрать свадебное платье мечты: советы профессионалов 23
Гайд по летним шинам: какой протектор лучше всего подходит для украинских дорог 65

Статья подготовлена при содействии Николая Балдина, эксперта рынка электронной коммерции, руководителя веб-студии NEOSEO.

Если хочешь победить врага — сделай его своим другом.

...Кто-то ещё думает, что мы переживаем типичный “экономический кризис”, который скоро закончится. Но тут и сейчас у нас другая механика возникновения “кризиса”, другое происхождение и последствия будут тоже другие.  Наши уютные “мирки”, действительно, больше никогда не будут как прежде, и мы ещё долго будем бояться идти в театр или в кино, а кафешкам и ресторанам придется хуже всех. Маски на лице официанта, на тебе, на людях вокруг — это будет больше похоже на пребывание в зоне отчуждения, чем на привычный релакс в кругу друзей. Кто за такие эмоции будет платить деньги? Иллюзии в сторону, мы должны признать, что коронавирус так просто не исчезнет, и на ближайшие год-два, похоже, станет неотъемлемой составляющей нашей повседневной жизни. Нам придётся адаптироваться под сложившиеся обстоятельства. Денежное русло переместилось из офлайна в онлайн, и чтобы научиться ловить там свою “рыбку”, придется во многом разобраться. Прежде всего в том, как создать свой продающий сайт или интернет-магазин, а также откуда там возьмётся трафик и продажи…

!Сначала продажи — потом разработка

Важно понимать, что для продаж нужен быстрый трафик, много трафика —  конкретные посетители. Это может быть трафик из контекстной рекламы, поисковых систем или социальных сетей, трафик с тех же досок объявлений, маркетплейсов и прайс-агрегаторов — всё зависит от вашей ниши и от того, где обитает ваша целевая аудитория.  Важно: не делаем сначала, а потом думаем, как продвинуть. А наоборот, сначала думаем, как будем продвигать, и затем понимаем, что необходимо для этого сделать и тогда ищем того, кто эти задачи сможет решить.

Маркетплейсы. 

Многие думают: стоит ли заморачиваться с созданием своего сайта, если есть уже готовые площадки, у которых “миллионы трафика”? Ответ однозначный — да, стоит, поскольку стоимость продажи на маркетплейсе в разы дороже, чем в своём интернет-магазине.  Но реальность на маркетплейсах такова, что ожидать продаж приходится рядом с сотнями конкурентов. Вы платите за участие, платите за трафик, который делится непрозрачным способом между всеми участниками.  Конкуренция на рынке растет и стоимость продажи во многих нишах становится порой даже больше, чем вы заработали. Поэтому, ваша задача — привести этого клиента повторно напрямую, без рекламы, продать и тогда уже получить прибыль. 

Создавайте и развивайте свой интернет-магазин

Создавайте SEO-структуру для интернет-магазина с помощью SEO-фильтра, тестируйте разные новые «фишки», которые появляются на рынке, – это залог вашего успеха.

Эта тема детально расписана в блоге веб-студии, кому интересно, почитайте, довольно занимательно.

И напоследок, ТОП-5 ошибок, которые советуем избегать 

  1. Думайте сперва о продажах. Не будет продаж — все остальное окажется ни к чему. Маркетплейсы, прайс-агрегаторы, доски объявлений, форумы и прочие площадки рассматривайте только как источник трафика.
  2. Не пытайтесь “прыгать выше крыши” и избегайте чрезмерно дальновидного мышления, которое может привести к очень долгому старту, большим финансовым и эмоциональным затратам.
  3. Не затягивайте этап запуска интернет-магазина. Запускайте минимально рабочую модель как можно скорее. 
  4. Дорабатывайте, улучшайте ваш магазин уже в процессе его активного продвижения. Идите на рынок и приведите 100 000 трафика, продайте хотя бы 1000 единиц вашего товара (средняя конверсия по всем нишам — 1%). 
  5. Выбирайте партнера-подрядчика, который знает сможет и разработать интернет-магазин с учётом всего необходимого для достижения успеха в продажах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2564 грн.
12