Представители Украинской Православной Церкви в день памяти жертв политических репрессий отслужили на месте массовых захоронений в Быковнянском лесу литию о погибших в годы советской власти.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, отслужили литию и возложили цветы к памятному знаку на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Быковнянском лесу епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук), благочинный Броварского района протоиерей Александр Левчук, а также духовенство Киевской и Бориспольской епархий УПЦ.

Быковнянский лес под Киевом является одним из крупнейших мест захоронений жертв массовых репрессий, среди которых – православные священники и миряне. На сегодня ученые установили имена около 19 тысяч погибших, казненных в киевских тюрьмах НКВД с 1937 по 1941 гг.

Как отметил руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века Сергей Шумило, за период Большого террора на территории УССР были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей – приговорены к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря, где многие из них погибли от тяжелых каторжных работ.

По словам Сергея Шумило, одной из самых кровавых в Киеве была ночь 19 мая 1938 года, когда в киевских тюрьмах НКВД за одну ночь были расстреляны 563 человека.

Как отметил руководитель Центра памяти Новомучеников, среди невинно осужденных, расстрелянных или сосланных в сталинские концлагеря были сотни православных священников Киевской области. В пределах Украины количество репрессированного духовенства исчисляется тысячами священников. Пока точную цифру установить не удалось.

Также сегодня поминальные молебны о жертвах сталинских репрессий прошли во всех епархиях Украинской православной Церкви.