Православная Церковь является совершенной и не требует человеческой коррекции.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в программе «Слове Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«Часто Православную Церковь называют консервативной и говорят о том, что она далека от современного человека, поэтому Церковь необходимо переделать под современного человека. Церковь является Святой. Церковь создал Бог, который совершенен. И Церковь совершенна и не требует человеческих коррекций», - сказал он.

Митрополит Онуфрий также рассказал притчу о самаритянке, которую Церковь вспоминает в пятую Неделю по Воскресении Христовом.

«Однажды Спаситель со своими учениками шел из Иудеи в Галлилею. По дороге Он должен был проходить через область, которая называлась Самария. Там находился участок земли, который однажды Патриарх Иаков подарил своему сыну Иосифу, и на этом участке был колодец.

И вот Спаситель пришел на этот участок, а в полдень было яркое солнце, и Спаситель решил отдохнуть у этого колодца. Господь присел, а ученики его пошли в город, чтобы купить еды. И к колодцу пришла женщина-самаритянка, у которой Спаситель попросил воды. Женщина посмотрела на Спасителя и увидела, что он иудей. Она сказала: «Как ты, иудей, просишь пить у меня, самаритянки?».

Но Спаситель ответил: «Если бы ты знала дар Божий, и кто просит у тебя пить, то ты бы сама просила у Него воды, и Он бы дал тебе воду живую».

Самаритянка снова посмотрела на Спасителя и спросила: «А откуда у тебя вода? У тебя даже нет черпака, чтобы начерпнуть воды из колодца? Неужели ты выше нашего отца Иакова, который выкопал нам этот колодец?».

И Спаситель ответил: «Всякий, кто пьет эту воду – снова захочет пить. А кто будет пить воду, которую Я ему дам – не будет испытывать жажды вовек. Но вода, которую я ему дам, станет в нем источником в Вечную жизнь».

Женщина, услышав о воде, которая навек исцеляет жажду, попросила этой воды. Но Спаситель велел ей позвать своего мужа, на что женщина ответила, что не имеет мужа.

И Спаситель ответил, что она имела пять мужей, и «тот, который сегодня есть у тебя – не муж тебе».

Тогда женщина поняла, что перед ней стоит необычный человек.

И Спаситель сказал ей: «Поверь мне, наступает время, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу на всяком месте. Бог есть Дух. И всякий, кто поклоняется Богу, должен поклоняться ему в Духе и Истине. Таких поклонников ищет себе Бог».

Женщина растерялась от этих слов и убежала в город, чтобы рассказать людям. И люди поверили женщине, и пришли посмотреть на Спасителя. И Спаситель остался в Самарии еще два дня».

Митрополит Онуфрий поясняет, что «живая вода – это Благодать Святого духа, которую Господь принес на землю через Свои страдания», и благодать эта передается человеку через церковные Таинства.

Митрополит Онуфрий отметил, что правильное Учение о Боге находится в Церкви.

«Церковь учит о том, кто такой Бог и кто такие мы, и какие наши обязательства перед Творцом. И правильный образ Бога сохраняется в Православной Церкви».

При этом Предстоятель УПЦ отмечает, что не стоит вмешиваться в дела Церкви: «Нужно делать себя такими, какими нас Церковь хочет видеть».

Митрополит Онуфрий также отметил, что является служителем Церкви, но при этом «не командует Церковью, а пытается ей покоряться», и посоветовал всем «Жить так, чтобы исполнять те правила, которые Бог нам дал».