Обновлен список настоятелей религиозных общин Украинской Православной Церкви, храмы которых захвачены или находятся под угрозой захвата со стороны активистов ПЦУ.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ, портал «Православная жизнь» продолжает спецпроект «О гонимых братьях наших помолимся», в ходе которого публикует список имен духовенства для молитвенного поминовения за богослужениями или при совершении домашнего правила.

«Дополнения к списку, уточнения и предложения принимаются на эл. адрес [email protected]. В сообщениях просьба указывать: сан, имя и фамилию настоятеля; название храма или религиозной общины, место расположения: населенный пункт, район, область; краткое описание ситуации на приходе», - отметили организаторы.

Скопировать обновленный список можно тут.