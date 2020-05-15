Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1210) вступит в силу в ближайшее время.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

«Принятый парламентом законопроект позволит продолжить реформирование Государственной налоговой службы путем преобразования ее в единое юридическое лицо и повышения прозрачности ее деятельности. Кроме того, законопроект содержит ряд важных норм, направленных на совершенствование системы администрирования налогов, предусматривает имплементацию положений плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы, расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации и др.», - отметила Ковалив.

Замглавы Офиса также указала, что вызовы для бизнеса, связанные с пандемией COVID-19, требуют ответа и от фискальных органов.

14 мая сообщалось, что президент Владимир Зеленский намерен ветировать принятый в январе ВР налоговый закон №1210 со своими предложениями.

Об этом на онлайн-конференции заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

16 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Принятые во втором чтении и в целом законопроект №1210 с изменениями в Налоговый кодекс и сопутствующий ему законопроект №1209-1 учитывают ряд замечаний со стороны бизнеса, однако содержат много противоречивых норм, заявила в пресс-релизе Европейская бизнес-ассоциация.

Законы (законопроекты 1210 и 1209-1) вносят изменения в администрирование налогами, в частности вводят принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определяет требования относительно мотивированности решений контролирующих органов о наложении штрафов, закрепляет перечень налоговых нарушений контролирующих органов, в том числе несоблюдение процедуры регистрации налогоплательщика и нарушения в сфере возмещения НДС.

В части имплементации положений плана BEPS законы вводят концепцию налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица, вводят трехуровневую структуру документации для международных групп компаний.

Законы вносят изменения относительно налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и других налогов и сборов.

Закон также вводит унифицированную форму информации о ставках и льготах по все местным налогам и сборам, порядок предоставления ее органами местного самоуправления в ключевые органы.

Законопроектом 1210 отменили в том числе «соевые правки».

В декабре 2019 года Зеленский призвал правительство и Верховную Раду принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых соевых правок.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые «соево-рапсовые правки», которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате «соевых правок».