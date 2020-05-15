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В Запорожской области настоятель храма Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», в поселке городского типа Терноватое протоиерей Константин Максимов освятил поля с молитвой об урожае.

Фото: Запорожская епархия 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, по приглашению фермеров и аграриев Новониколаевского района были освящены более тысячи гектаров полей региона.

Священник помолился о даровании богатого урожая и призвал Божие благословение на работников аграрной промышленности.

*** До ХХ века освящения полей на Преполовения Пятидесятницы сопровождалось крестными ходами и было величественным событием. Люди старались начинать любую работу с молитвы и благословения Божия.

Сегодня традиция освящения полей, огородов постепенно возрождается в монастырях и крупных приходах аграрных регионов.
ForUm

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