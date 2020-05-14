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Луцкий горрайонный суд 13 мая отменил постановление следователя о закрытии уголовного дела об угрозах активистов ПЦУ священнослужителю Волынской епархии УПЦ протоиерею Владимиру Мелесу.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, следователь Ванюрский не выполнил свои обязанности по сбору, проверке и оценке важных доказательств. Он даже не допрашивал протоиерея Владимира в качестве потерпевшего, а также родных священнослужителя, которые были свидетелями произошедшего.

Вместо этого следователь принял необоснованное решение о закрытии уголовного производства.

Протоиерей Владимир обратился с этой проблемой в суд, и тот отменил постановление о закрытии уголовного дела, а также направил его материалы для продолжения досудебного расследования.

«Из материалов уголовного производства усматривается, что никакие следственные действия в этом производстве не проводились», – гласит Постановление суда, которое не подлежит обжалованию.

Как сообщалось ранее, ночью 23 сентября 2019 года представителями ПЦУ напали на дом настоятеля храма УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери села Садов Луцкого. Дом священнослужителя забросали металлическими предметами и разбили ему 2 окна.
ForUm

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