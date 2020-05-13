также в разделеРелигия
Запорожский митрополит призвал власть обсудить этапы выхода из карантина для Церкви 9
В Одессе УПЦ совместно с рестораторами доставила 25 тыс благотворительных обедов на сумму более 1,2 млн грн 12
Священный Кинот Афона считает, что карантин не должен ограничивать право верующих участвовать в Таинствах 10
В Берлине возобновлено совершение православных богослужений 19
Запорожский митрополит объяснил, в чем разница между истинной верой и суеверием 28
Патриарх Кирилл молится о пострадавших при пожаре в больнице в Санкт-Петербурге 10
В Запорожье представители Церквей просят главу ОГА разрешить проводить богослужения 12
Митрополит Антоний молился о священнослужителях, которые умерли от COVID-19 20
Лаврский заповедник создал для детей карту для изучения территории 11
В Церкви заметили, что в ПЦУ совершили литургический «прорыв», начав «причащаться» онлайн 12
В Чернигове священники УПЦ автомобильным крестным ходом объехали город с молитвой о прекращении пандемии 17
В Черногории верующие вышли на протесты против ареста священников, которых задержали за совершение Литургии 35
В Черногории, не смотря на карантин, верующие почтили память святителя Василия Острожского 28
Епископ УПЦ рассказал, как распознать настоящую любовь 18
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их права 15
Патриарх Кирилл молится о погибших при пожаре в хосписе в Красногорске 14
Священник УПЦ записал две песни, посвященные пережившим Вторую мировую войну 27
Украинские власти заявили, что в Святогорской лавре не обнаружено случаев заболевания COVID - 19 14

На Закарпатье православная молодежь передала благотворительную помощь нуждающимся и многодетным семьям.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, нуждающимся передали одежду, обувь и продукты питания.

Кроме того, православные волонтеры передали хлеб и посетили более 200 человек, в частности и поселение ромов.

В Иршаве, при поддержке Украинской Православной Церкви, открыта благотворительная пекарня «Зерно добра».

Проект создан по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, а также при поддержке городских властей.

Организаторы призвали всех неравнодушных поддержать благотворительную инициативу.

«Всех, кто может поддержать этот благотворительный проект, просьба присоединиться! В пекарню срочно нужно: мука, дрожжи, соль, сахар, масло. Добро творить легко, если творить его вместе», - отметил инициатор проекта председатель молодежного отдела Мукачевской епархии УПЦ архимандрит Агапит (Шпиняк).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги