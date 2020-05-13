На Закарпатье православная молодежь передала благотворительную помощь нуждающимся и многодетным семьям.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, нуждающимся передали одежду, обувь и продукты питания.

Кроме того, православные волонтеры передали хлеб и посетили более 200 человек, в частности и поселение ромов.

В Иршаве, при поддержке Украинской Православной Церкви, открыта благотворительная пекарня «Зерно добра».

Проект создан по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, а также при поддержке городских властей.

Организаторы призвали всех неравнодушных поддержать благотворительную инициативу.

«Всех, кто может поддержать этот благотворительный проект, просьба присоединиться! В пекарню срочно нужно: мука, дрожжи, соль, сахар, масло. Добро творить легко, если творить его вместе», - отметил инициатор проекта председатель молодежного отдела Мукачевской епархии УПЦ архимандрит Агапит (Шпиняк).