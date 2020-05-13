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Совет религиозных организаций при главе Запорожской ОГА призвал власти смягчить требования карантина в связи с коронавирусом и разрешить богослужения под открытым небом без ограничения числа верующих.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, на сайте Запорожской епархии опубликован текст обращения Совета религиозных организаций при главе Запорожской облгосадминистрации к главе Запорожской областной государственной администрации В. Туринку по поводу организации богослужений под открытым небом при обеспечении соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В обращении сказано, что Совет религиозных организаций при главе Запорожской облгосадминистрации «с уважением относится к решениям, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего народа и государства» в условиях пандемии COVID-19.

«Постановлением Кабинета Министров Украины от 4 мая под № 343 Правительство решило ослабить условия карантина. <…> Учитывая это, и предложения Председателя Правительства по проведению карантина по адаптивной модели, мы, представители религиозных организаций Запорожской области, также призываем Вас позволить свершения Богослужений под открытым небом без ограничения количества верующих, учитывая указанные противоэпидемические нормы, а именно: соблюдение расстояния, наличие масок и антисептических средств», – говорится в документе.

Религиозные лидеры просят власти «обеспечить право верующих "беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность" (Статья 35 Конституции Украины) и позволить свершения Богослужений на территориях религиозных общин, при условии соблюдения санитарных норм».
ForUm

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