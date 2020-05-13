Посольство Израиля в Украине обнародовало заявление, в котором «выражает удовлетворение относительно путей решения политическим руководством Украины последнего случая антисемитизма».

«Несколько высокопоставленных украинских чиновников позвонили послу Израиля, чтобы лично выразить извинения и решительно осудить антисемитизм. Председатель Национальной полиции Украины заверил посла Джоэла Лиона, что начато расследование, и автор антисемитского требования передать личные данные ортодоксальных евреев Коломыи понесет наказание. Председатель Национальной полиции Украины решительно осудил антисемитизм, особенно в рядах полиции», - говорится в заявлении.

Посол Джоэл Лион добавил, что пришло время для Украины законодательно принять определение антисемитизма Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), что «поможет искоренить болезнь антисемитизмом отдельной части общества».

12 мая Нацполиция сообщила о начале служебного расследования по факту сбора личной информации об участниках еврейской общины Коломыи Ивано-Франковской области.

«Хочу заверить представителей общины: мы не допустим каких-либо проявлений преследования граждан по национальному или другим признакам. Все подразделения полиции работают над предупреждением антисемитских преступлений на почве ненависти, а в случае их совершения - мгновенно реагируют и направляют усилия на их раскрытие и расследование», - заверил Клименко.

10 мая в Facebook появилось письмо Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области, адресованное председателю еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру. Как сообщил директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский, полиция в этом письме сделала запрос на копию устава ортодоксальной еврейской общины и личные данные ее участников, а также списки лиц, обучающихся в вузах Коломыи. В полиции запрос объяснили «борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями».