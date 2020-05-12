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Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, бывший правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 и ст. 340 Уголовного кодекса Украина).

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время задержания милиционер применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый, составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.
ForUm

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