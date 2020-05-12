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В Святогорской лавре нет больных коронавирусом или с подозрением на эту болезнь. 

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Depo.Донбасс, об том заявил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой ОВГА Александр Педенко.

«Никакого вызова из лавры для верующих, которые там находятся, для служащих лавры не получали ни мобильные бригады, ни медицинские учреждения города Славянска. Не было ни подозрений, вообще ничего, - подчеркнул Александр Педенко.

По его словам, в Святогорской лавре соблюдаются санитарные нормы карантина.

«Тему с лаврой надо закончить, они придерживаются карантинных условий. Источником заболевания наша лавра не является», - отметил Педенко.

Относительно одной из инфицированных женщин он добавил, что она не посещала лавру, а прибыла в Святогорск после Пасхи, 1 мая.
ForUm

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