Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, председателями областных государственных администраций, министром здравоохранения Максимом Степановым и первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым по выплатам надбавок врачам, которые работают с больными COVID-19.

В частности, речь шла о том, что возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Поэтому многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле – через подписанные договора с Национальной службой здоровья Украины. Для этого экстренные медицинские помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19 и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.

«Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда», - отметил Зеленский.

Президент поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями относительно препятствий, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.

«Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса», - обратился Шмыгаль к главам ОГА.

Как известно, врачи должны получать надбавки за работу с больными COVID-19. Утвержденные тарифы включают дополнительные доплаты, вознаграждения работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% заработной платы в соответствии с законодательством, обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме.