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Воспитанники Киевской духовной семинарии Владислав Баранов и Макарий Капитанюк попали в «Книгу рекордов Украины» как участники творческого проекта «Виртуальный хор Украины».

Фото: Скриншот

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, семинаристы получили дипломы от главы наблюдательного совета «Книги рекордов Украины» Олега Иваненко.

«В рамках проекта, который состоялся 11 мая на одном из YouTube-каналов, более 100 украинцев из разных стран мира объединились и стали участниками одного хорового коллектива. Все участники записали у себя дома видео с исполнением хоровой партии произведения «Не стой, верба, над водой». Рекорд Украины зафиксирован как самый большой виртуальный хор в Украине», – сказано в сообщении.
ForUm

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