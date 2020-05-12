Ситуацию с пандемией коронавируса использовали, чтобы заявить, что Украинская Православная Церковь является источником болезни, но на самом деле это не так.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина».

«Сейчас пандемия, и этот момент попытались использовать для того, чтобы сказать, что Украинская Православная Церковь является источником всех бед и этого вируса. Я прочитал на интернет-страницах о том, что этот вирус для Украины удивительный, потому что очень православный и канонический. Если заболел священник – то священник Украинской Православной Церкви. Хотя это не так. Потому что болеют все. Перед вирусом, перед болезнью все на равных условиях. Просто кому-то Господь попускает это перенести. Но Церковь не является источником заражения. Священники всегда контактируют с людьми. К сожалению, иногда заражаются такими болезнями», - сказал владыка Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что не произошло прогнозируемого всплеска заболеваемости после Пасхи.

«Если посмотреть объективно на карту заболеваемости вирусом, то мы знаем, что наибольшее поражение имеет население в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях. Но ведь там присутствие Украинской Православной Церкви незначительно. Там в основном, представители Украинской Греко-Католической Церкви и есть приходы ПЦУ. Но ведь об этом никто не говорит. Переводят почему-то всегда на Киево-Печерскую лавру. Какой ажиотаж делали перед Пасхой! Что именно храмы и монастыри Украинской Православной Церкви будут источником заражения. Но прошла Пасха, все благополучно и официальные лица говорят о том, что никакой вспышки после Пасхальных дней не произошло. Это все искусственно», - подчеркнул архиерей.

Митрополит Антоний пожелал выздоровления всем, кто болеет коронавирусом, независимо от конфессий.

«Когда я говорю, что в западных областях заболеваемость и там, в основном греко-католики, я печалюсь и сочувствую и желаю всем выздоровления, чтобы Господь помог это перенести с терпением и дал выздоровление», - сказал он.

Иерарх УПЦ рассказал, по каким принципам важно жить в современном мире.

«Очень важно, живя в ХХI веке и декларируя демократические принципы развития нашего государства, важно жить этими принципами – чтобы Конституция и равенство людей соблюдались, не зависимо от веры или каких-то других принадлежностей. Очень важно для всех нас жить и развиваться на основании принципов внутренних, по совести, и тех принципов, которые декларирует демократическое государство», - подчеркнул митрополит Антоний.