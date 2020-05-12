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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан) 10 лет назад сказал слова, которые стали пророческими.

Фото: fotolitopys.in.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина».

«Я помню слова покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира, когда мы, молодые епископы, собирались, лет 10 назад. Он говорил: «Сейчас все как бы просто, легко, но поверьте, вы в своей жизни встретите очень тяжелый период». Это были пророческие слова покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира. Но я даже не мог предположить, что так будет складываться жизнь, что на протяжении прошлых 6 лет пытались уничтожить Украинскую Православную Церковь, создать некий суррогат, предать ему каноническую видимость, аббревиатуру и даже принудить некоторые Поместные Православные Церкви признать эту структуру», - сказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что верующие люди всегда знают, какие силы побеждают в борьбе добра со злом.

«Борьба добра со злом никогда не прекращается. Кто победитель? В этом плане для верующих людей все понятно. Невзирая на поражения временные, Христос побеждает смерть и любое зло. В исторической перспективе мы всегда должны быть на стороне добра. Церковь Христова, духовенство, епископат в силу своего призвания, своей совести, должны всегда свидетельствовать о правде и истине», - подчеркнул владыка.

Иерарх УПЦ подытожил, что «мир сложен. К сожалению, мир, лежащий во зле, борется с Церковью Христовой и находит своих адептов, которые пытаются победить Церковь Христову. Но это невозможно! Конечно, нам достался очень сложный период. Может быть не самый сложный, который был в нашей истории, но сложный по ожидаемости».
ForUm

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