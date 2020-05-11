На Закарпатье в Иршаве 10 мая, в Международный День матери, по инициативе главы Епархиального молодежного отдела, архимандрита Агапита (Шпиняка), православная молодежь поздравила с праздником пожилых женщин.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, более 100 матерей получили в подарок цветы.

«Мама - это наш Ангел на земле, бессонными ночами оберегает нас и возносит молитвы о своих детях. Поэтому будем беречь мам, пока они у нас есть», - призвал архимандрит Агапит.