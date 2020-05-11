также в разделеРелигия
В Почаеве в условиях карантина монахи чтят память преподобного Амфилохия 9
Священник УПЦ рассказал, как Церковь помогает нуждающимся во время пандемии на Закарпатье 8
На Николаевщине в храме УПЦ во время карантина каждый нуждающийся может взять маски и продукты 9
Митрополита Иринея удостоили ордена «Патриот Украины» 10
Сегодня митрополит Антоний станет гостем медиапроекта «Люди» 8
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, чем опасна расслабленность души 9
Власти Черногории открыли уголовные дела против священников, которые во время карантина вышли на крестный ход 7
На Буковине суд оправдал священника УПЦ, которого оштрафовали за нарушение карантина на Пасху 13
В Тернополе полиция задержала мужчину, который на стенах собора УПЦ оставил оскорбительные надписи 12
На Винниччине Браиловский монастырь УПЦ вновь открыт для паломников 14
В Одесской епархии УПЦ поздравили ветеранов продуктовыми наборами и военными песнями 18
На Харьковщине отметили день священномучеников Изюмской земли 11
В епархиях УПЦ по всей Украине поздравили ветеранов с Днем Победы 11
Митрополит Онуфрий о попытках отнятия Лавры: ты построй, а не подписи собирай! 62
Иерархи УПЦ поздравили украинских женщин с днем Матери 10
Управделами УПЦ: 9 мая - это праздник сохранения украинского народа на исторической карте мира 18
В Киеве сестры милосердия провели уборку на могилах воинов у мемориала в память жертв Дарницкого концлагеря в Киеве 12
Митрополит Антоний: Наш долг – всегда помнить о том, какой ценой далась нашим предкам Победа 11

На Закарпатье в Иршаве 10 мая, в Международный День матери, по инициативе главы Епархиального молодежного отдела, архимандрита Агапита (Шпиняка), православная молодежь поздравила с праздником пожилых женщин.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, более 100 матерей получили в подарок цветы.

«Мама - это наш Ангел на земле, бессонными ночами оберегает нас и возносит молитвы о своих детях. Поэтому будем беречь мам, пока они у нас есть», - призвал архимандрит Агапит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги