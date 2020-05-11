В Черновицкой области суд вернул полиции административное дело в отношении священника УПЦ, которого правоохранители привлекли к ответственности за нарушения карантина в Пасхальную ночь в поселке городского типа Красноильск.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на molbuk.ua и Сторожинецкий районный суд, 19 апреля в 00.03 в Красноильске настоятель Свято-Покровской церкви организовал религиозное собрание общины, в количестве более 10 человек.

Сторожинецкий районный суд решил вернуть Сторожинецкому отделу полиции административное дело в отношении священника. В решении указано, что оно обжалованию не подлежит.