В России «возмущены» попыткой Соединенных Штатов преуменьшить роль Советского Союза в победе над нацистской Германией и планирует по этому поводу «серьезный разговор» с официальными представителями Вашингтона, заявили в МИД страны.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения результатов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны (имеется в виду СССР, в составе которого против Германии воевали не только россияне, но и другие народы, - ред.), которые не прекращаются в Вашингтоне даже в праздничные дни всеобщего празднования 75-го юбилея Победы», - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Поводом для такого заявления Москвы стал сообщение на странице Белого дома в инстаграм.

«8 мая 1945 Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом! Американский дух всегда в конце концов побеждает», - говорится в заявлении Белого дома.

«Не можем в этой связи пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно «Америке и Великобритании». В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества. Крайне скупыми оказались высказывания на этот счет и официальных представителей США», - заявили в Москве.

В 1939 году Советский Союз заключил с нацистской Германией «пакт Молотова-Риббентропа», по которому в том же году оба государства захватили части Польши, тем самым начав Вторую мировую войну. После нападения Германии на СССР в 1941 году Советский союз объединился с Соединенными Штатами и европейскими государствами против Рейха.

В Украине чтят память жертв Второй мировой войны и 8, и 9 мая. 9 мая — День победы над нацизмом, который остался в наследие со времен Советского союза. 8 мая на государственном уровне начали отмечать в 2015 году с инициативы пятого президента Украины Петра Порошенко. В этот день во всей Европе отмечают День памяти и примирения.