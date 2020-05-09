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В столице сестры Марфо-Мариинской обители милосердия по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия провели уборку на могилах солдат и офицеров у мемориала в память жертв Дарницкого концлагеря.

Фото: Гавриил Загородний

Как сообщает Центр информации УПЦ, сестры молитвенно почтили память жертв нацистов, погибших в концлагере с 1941-1943 гг.

На мемориале зажгли лампадки и помолились за упокой погибших.

Фото: Гавриил Загородний

***Дарницкий концентрационный лагерь - концентрационный лагерь для советских военнопленных, созданный в 1941 году оккупационными властями Третьего рейха в киевском районе Дарница.

По данным официальной государственной комиссии, общее количество погибших в Дарницком концлагере людей составило около 68 тыс человек.

Всего через лагерь прошло около 300 тыс человек.

 
ForUm

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