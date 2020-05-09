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В Киево-Печерской лавре монахи болели всегда, поэтому не стоит говорить о том, что сегодня речь исключительно о коронавирусе. 

Фото: Гавриил Загородний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, отвечая на вопросы журналистов на брифинге у Памятника Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.  

«Кто может пересчитать больных? Мы все больны, у каждого свои болезни», - ответил Предстоятель УПЦ на вопрос журналистов о количестве заболевших в Лавре. 

«Есть люди, да поднималась температура, понижалась температура, сегодня у одного, завтра у другого – это жизнь. Тем более, это такой период перехода из зимы в весну, когда все болеют. Но сегодня, что бы ни случилось, везде подозревают коронавирус: ухо заболело – коронавирус, нога заболела – коронавирус, а он здесь ни при чем, не нужно на него поклепы наводить», - подчеркнул Предстоятель УПЦ. 

«Люди болеют лечатся, умирают, но умирают люди всегда. При этом умирают люди, которые, может, и заболели коронавирусом, но эта болезнь проходит на фоне какой-то старой болезни – сахарного диабета, болезни сердца, и они не выдерживают. А, еслт люди вовремя приходят, лечатся, то они выздоравливают и снова трудятся и молятся», - сказал Митрополит Онуфрий.
ForUm

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