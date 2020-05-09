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Создается впечатление, что в "статистику" по заболеванию СОVID-19 в столице входят исключительно церковные иерархи и монахи Киево-Печерской лавры, в то время как известно, что вирус не поражает представителей какой-то определенной конфессии или взглядов - люди болеют одинаково.  

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, на это обратил внимание управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), отвечая на вопрос  журналистов  на брифинге у Памятника Вечной Славы.  

«Почему-то акцент делается на Украинской Православной Церкви, искусственно создается проблема, и впечатление, что некоторые просто ждали, когда это произойдет, чтобы еще раз наброситься на нашу Церковь», - отметил управделами УПЦ.    
Митрополит Антоний подчеркнул, что коронавирус поражает людей абсолютно всех религиозных конфессий, политических взглядов и социальных слоев. 

«Вирус не разбирается, кто какой веры, какой конфессии, социального статуса или политических предпочтений. Вирус может коснуться каждого человека, и мы видим, что умирают люди как разных конфессий, так и разных социальных статусов», - сказал он. 

Владыка отметил, что во время пандемии в Украине умерли несколько монахов УПЦ, однако создается впечатление, что кто-то заинтересован намеренно акцентировать внимание именно на Лавре.  

«Мы видим, что умирают люди разные. И ученые, и представители других конфессий... К сожалению, умерли и несколько монахов  Киево-Печерской лавры. Однако в некоторых СМИ постоянно делается на этом особый акцент», - отметил управделами УПЦ. 

В «новой войне» с коронавирусом сегодня очень важен труд медиков, которые находятся «на передовой», а также - усердная молитва, отметил владыка Антоний.  

«Мы люди верующие, и все, что нам посылает Господь, мы воспринимаем с доверием к Богу. Мы молимся обо всех болящих, о тех, кто нам сочувствует и не сочувствует, чтобы Господь уберег всех от этой беды. Надеемся, что с Божьей помощью и помощью врачей, которые трудятся на передовой этой новой войны с пандемией, мы все это победим. Пусть Господь дает каждому из нас победу над своими грехами, болезнями, чтобы мы друг другу сочувствовали и желали только добра», - сказал митрополит Антоний.
ForUm

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