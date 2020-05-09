В столичном парке Вечной Славы в 75-ю годовщину Победы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил панихиду о погибших в годы Второй мировой войны.

Фото: Гавриил Загородний

Как сообщает Центр информации УПЦ, панихида состоялась при минимальном количестве верующих, с соблюдением необходимой дистанции.

«Мы пришли сегодня для того, чтобы возложить цветы у памятника погибшим солдатам и помолиться обо всех тех, кто умер и положил свою жизнь на поле битвы за веру и за Отечество», - сказал Митрополит Онуфрий.

После панихиды Предстоятель УПЦ и представители духовенства возложили цветы к обелиску.

Отвечая на вопросы журналистов, Предстоятель УПЦ отметил, что в этом году помолиться о душах погибших воинов пришло небольшое количество верующих, что связано с карантинными мерами.

«Сегодня мы ограничены в общении друг с другом, но, думаю, что это будет недолгий период времени, скоро все это пройдет», - отметил он.

Также в этот день во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви проходят заупокойные богослужения в память о погибших во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества.