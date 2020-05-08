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В Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре нет больных COVID -19, но на данном этапе монастырь закрыт для посещения верующими, поминания принимают онлайн.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом пресс-служба монастыря сообщила на своей странице в Фейсбук.

«Дорогие братья и сестры, просим простить нас за то, что несмотря на то, что вышестоящие органы сняли карантин с монастыря, по благословению епископа Исаакия, монастырь на неопределенное время будет закрыт.

Напомним вам, что на территории монастыря живут переселенцы и беженцы, большинство из них - люди преклонного возраста. Ради их жизни и здоровья мы должны соблюдать рекомендации врачей», - написали в пресс-службе обители.

В монастыре рассказали о текущей эпидемиологической ситуации и поблагодарили всех, кто поддержал братию.

«На сегодняшний день, по милости Божией и заботе добрых людей, на территории обители все спокойно и все здоровы по заключению врачей и подтверждению тестов. Сердечно благодарим за все и просим Бога, чтобы берег нашу страну и людей в этот тяжелый период нашей с вами жизни», - отметили в Голосеевском монастыре.

Братия просит молитв и нуждается в материальной поддержке.

Записки для поминовения можно подать на сайте монастыря.
ForUm

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