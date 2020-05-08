Современные жители Украины очень многим обязаны завоевавшим Победу, потому очень важно помнить их подвиг в борьбе за мир на нашей земле.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал Украинской Православной Церкви, об этом заявил протоиерей Николай Могильный, который ведет поисковую работу и занимается перезахоронением погибших в годы Второй мировой войны.

«Согласно разным данным, в годы Великой Отечественной в Украине погибло около 10 млн человек. Представьте, 10 миллионов человек, какое огромное число людей! Когда говорят, что войну победили другие, это вызывает недоумение. И современная тенденция попирания памяти, уничтожения памятников, надругательств - это просто преступление перед Богом и перед человечеством. Это преступление против Неба. Что будет дальше? Я думаю, в эти дни мы как раз должны над этим задуматься. Если мы не будем этого помнить, то у нас нет будущего», - отметил священник.

Он рассказал о своём духовнике, прошедшем всю войну, протоиерее Михаиле Бойко.

«Я интересовался у него: «Батюшка, а как же на войне? Наверное, страшно?». Он говорит: «Да. Ты знаешь, я боялся, боялся, а потом понял, что много времени теряю на это, что я не живу, я просто боюсь. И в один момент я обратился к Богородице: «Пресвятая Богородица, если я Тебе нужен, то сохрани меня!» И с этого момента я перестал бояться, я стал спать. Вот, что значит - предать в руки Божьи» - поделился священник.

По его словам, среди героев войны было много по-настоящему верующих людей.

«Прошедшие войну люди, которых я застал в детстве, неохотно говорили о вере. Такое время было. Но когда мы находим останки бойцов, то всегда находим и крестики...» - отметил священник-поисковик.

Он подчеркнул, что каждый человек напрямую связан с историей своей страны.



«Если мы думаем, что можно народ просто отформатировать, то ничего не получится. Все станет на круги своя», – заключил он.