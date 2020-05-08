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В Одесской области православная молодежь Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви обновила памятную стеллу освободителям города Татарбунары, которые в августе 1944 года погибли, освобождая город от нацистских оккупантов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом молодежный актив Свято-Успенского храма написал на своей странице в Инстаграм.

«Ребята обновили надписи на памятнике, обложили его камнем, насыпали земли и посадили цветы. Каждый житель города сможет прийти к этому памятному месту, поклониться подвигу освободителей нашего города и снова вспомнить их имена», - отметили организаторы.

Как сообщалось ранее, в Одессе православная молодежь Одессы завершила третий этап подготовки Мемориала 411-й батареи к празднику 75-летия Победы во Второй мировой войне.
ForUm

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