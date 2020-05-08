также в разделеРелигия
В Одесской области православная молодежь реставрировала памятник погибшим воинам Второй мировой войны 19
На Буковине суд оставил в СИЗО поджигателя храма УПЦ 17
В сети доступен фильм о Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в годы Второй мировой войны 12
На Закарпатье православная молодежь помогает пенсионерам 11
На Винниччине УПЦ заявила о единичных случаях COVID-19 у священников 9
На Запорожье верующие УПЦ установили поклонные кресты 11
Наместник Киево-Печерской лавры подал иск в суд против телеканала 9
В Беларуси 91-летний священник излечился от коронавируса 6
В УПЦ создали мобильное приложение для церковных певчих 39
Запорожский митрополит УПЦ просит Кабмин указать, когда Церкви разрешат выход из карантина 21
В Одессе православная молодежь реставрировала Мемориал 411-й батареи к празднику 75-летия Победы 26
Умер известный православный миссионер и духовник, бывший насельник Почаевской лавры 31
В Церкви объяснили, кем был благоразумный разбойник и можно ли ему молиться 23
К онлайн-акции «Наш полк» ко Дню победы присоединились более 360 тыс украинцев 21
Во всех храмах и монастырях УПЦ будут молиться в 75-годовщину Победы во Второй мировой войне 38
В УПЦ выступили против уголовной ответственности за акции в защиту семейных ценностей 23
Управделами УПЦ рассказал, как проходит расследование поджогов в монастырях и инцидента в Задубровке 21
Люди в храмах ищут Бога, а не политическую идею – Митрополит Антоний 19

На Запорожье в преддверии великого праздника - Дня Победы настоятель Новониколаевского благочиния Андрей Илькив вместе с православными прихожанами провели уборку на захоронениях неизвестных воинов, погибших в дни Второй мировой войны.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, захоронения находится возле села Киевское.

«Более 15 лет подряд за могилой неизвестным воинам на небольшом кургане, где во время войны был великий бой, и погибло много советских воинов, ухаживают прихожане Свято-Николаевского храма, чтят память о воинской славе и доблести земляков», - сообщили в епархии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1577 грн.
8
Теги