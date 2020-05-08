Вчера, 7 мая, в столице выпало рекордное количество осадков, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, в Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году.

«Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который проходил в столице с июня прошлого года», – сказано в сообщении.