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Вчера, 7 мая, в столице выпало рекордное количество осадков, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, в Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году.

«Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который проходил в столице с июня прошлого года», – сказано в сообщении.
ForUm

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