На Закарпатье Иршавское молодежное братство имени Иоанна Предтечи помогает пенсионерам.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук братства, по инициативе главы Епархиального молодежного отдела архимандрита Агапита, верующие подарили пожилой женщине курей.

«В дополнение молодежь решила помочь убрать в сарае. Творим добро, оно стоит тех эмоций, и простого, но такого искреннего слова «спасибо»», - сказано в сообщении.

В день памяти Жен мироносиц молодежь со своим наставником посетила одиноких пенсионеров в доме престарелых.

Также в течение всего карантина в Иршаве работает благотворительная пекарня, где каждый нуждающийся может взять себе хлеб.