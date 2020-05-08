также в разделеРелигия
В сети доступен фильм о Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в годы Второй мировой войны 10
На Винниччине УПЦ заявила о единичных случаях COVID-19 у священников 9
На Запорожье верующие УПЦ установили поклонные кресты 10
Наместник Киево-Печерской лавры подал иск в суд против телеканала 8
В Беларуси 91-летний священник излечился от коронавируса 5
В УПЦ создали мобильное приложение для церковных певчих 38
Запорожский митрополит УПЦ просит Кабмин указать, когда Церкви разрешат выход из карантина 16
В Одессе православная молодежь реставрировала Мемориал 411-й батареи к празднику 75-летия Победы 21
Умер известный православный миссионер и духовник, бывший насельник Почаевской лавры 30
В Церкви объяснили, кем был благоразумный разбойник и можно ли ему молиться 23
К онлайн-акции «Наш полк» ко Дню победы присоединились более 360 тыс украинцев 20
Во всех храмах и монастырях УПЦ будут молиться в 75-годовщину Победы во Второй мировой войне 38
В УПЦ выступили против уголовной ответственности за акции в защиту семейных ценностей 23
Управделами УПЦ рассказал, как проходит расследование поджогов в монастырях и инцидента в Задубровке 21
Люди в храмах ищут Бога, а не политическую идею – Митрополит Антоний 19
Священник УПЦ заявил, что на события в Задубровке должен отреагировать глава ПЦУ 25
Овручская епархия УПЦ передала погорельцам стройматериалы и продукты 33
В Грузии сообщили, что после празднования Пасхи в стране не произошло вспышки коронавируса 20

На Закарпатье Иршавское молодежное братство имени Иоанна Предтечи помогает пенсионерам.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук братства, по инициативе главы Епархиального молодежного отдела архимандрита Агапита, верующие подарили пожилой женщине курей.

«В дополнение молодежь решила помочь убрать в сарае. Творим добро, оно стоит тех эмоций, и простого, но такого искреннего слова «спасибо»», - сказано в сообщении.

В день памяти Жен мироносиц молодежь со своим наставником посетила одиноких пенсионеров в доме престарелых.

Также в течение всего карантина в Иршаве работает благотворительная пекарня, где каждый нуждающийся может взять себе хлеб.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги