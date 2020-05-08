На Закарпатье Иршавское молодежное братство имени Иоанна Предтечи помогает пенсионерам.
Фото: Фейсбук
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук братства, по инициативе главы Епархиального молодежного отдела архимандрита Агапита, верующие подарили пожилой женщине курей.
«В дополнение молодежь решила помочь убрать в сарае. Творим добро, оно стоит тех эмоций, и простого, но такого искреннего слова «спасибо»», - сказано в сообщении.
В день памяти Жен мироносиц молодежь со своим наставником посетила одиноких пенсионеров в доме престарелых.
Также в течение всего карантина в Иршаве работает благотворительная пекарня, где каждый нуждающийся может взять себе хлеб.
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